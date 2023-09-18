Два медвежонка провалились в заброшенный коллектор в черте города Холмска на Сахалине

– сообщают «ВЕСТИ: Приморье» со ссылкой на Telegram-канал фонда «Зеленый Сахалин». «Проблема была не в том, чтобы вызволить медвежат, – написали в Telegram сотрудники фонда, – а в медведице, которая их стерегла».

Пока мамы-медведицы не было видно «спасатели» из Зеленого Сахалина, МЧС и Холмского лесничества рискнули приблизиться к коллектору, установить лестницу, натянуть на нее толстую рыболовную сеть и спустить лестницу в коллектор. Как выбирались медвежата по этой конструкции они, правда, не видели и ролик не сняли, потому как поспешили покинуть место происшествия. Единственное, через минуту разглядели убегающих по склону сопки медведицу и медвежат.

Примерно через час рискнули проверить коллектор ещё раз - он был пуст.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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