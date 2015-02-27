Охотнадзор проверит видео о разбуженной медведице и ее мертвых детенышах

Охотнадзор в Приморье проверяет информацию о том, что лесорубы намеренно разбудили спящую медведицу под Арсеньевом, а ее медвежата впоследствии замерзли насмерть, сообщил РИА Новости представитель ведомства, — передают «Вести: Приморье».

Местные СМИ опубликовали видео, снятое в лесу одним из лесорубов. На нем видно, как медведь спит, свернувшись под деревом, а люди заводят бензопилу, чтобы разбудить зверя шумом, и говорят, что «посмотрели бы на маленьких медвежат». После, по данным СМИ, медведица просыпается, мужчины убегают, самка уходит, а два ее маленьких медвежонка замерзают.

«Вести: Приморье» сообщали об этом случае в материале Пьяные лесорубы ранили бензопилой медведицу и обрекли медвежат на холодную смерть.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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