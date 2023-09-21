Лучшие голоса УФСИН сидят в колымских лагерях

Осужденные УФСИН России по Магаданской области стали победителями ХХ Всероссийского конкурса «Калина красная», – сообщают «ВЕСТИ: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по Магаданской области.

Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная» проводится в двадцатый раз. В этом году в число лауреатов вошли осужденные исправительной колонии строгого режима № 4 УФСИН России по Магаданской области в составе музыкального коллектива «Церн» с песней «Хрустальный звон».

Отборочные этапы конкурса проводились во всех исправительных учреждениях УИС Магаданской области, а также в территориальных органах ФСИН России в течение года. После чего лучшие работы были направлены во ФСИН России.

В текущем году на второй этап конкурса «Калина Красная» поступили материалы из 80 территориальных органов ФСИН России, из более 160 учреждений уголовно-исполнительной системы, от 280 участников — сольных исполнителей и музыкальных коллективов, уже прошедших отбор на первом этапе — в самих учреждениях на региональном уровне.

Финалистов конкурса «Калина Красная» определил Художественный совет, в состав которого вошли представители ФСИН России, компания «Союз Продакшн», а также эксперты в области культуры и искусства. Они отсмотрели 30 лучших музыкальных номеров, предварительно отобранных экспертной группой и отметили 22 лучшие работы, в том числе музыкальный коллектив ИК-4 с песней собственного сочинения «Хрустальный звон».

18 сентября 2023 года в режиме видеоконференцсвязи с ФСИН России, территориальными органами и исправительными учреждениями УИС России состоялось подведение итогов XХ Юбилейного Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная». Все финалисты конкурса, не только солисты, но и музыканты — являются победителями. Они были награждены дипломами по месту отбывания наказания, а также поощрены администраций ИУ.

Напомним, что конкурс песни среди осуждённых «Калина Красная» — самая продолжительная, крупнейшая в истории современной России творческая акция, посвящённая социальной реабилитации осужденных. Многие участники конкурса после отбытия наказания продолжили заниматься творчеством на свободе.

Фото пресс-службы УФСИН России по Магаданской области

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]