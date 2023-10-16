Азиатско-Тихоокеанский регион занял второе место по количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, уступив только Европе, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал РАСПП. Бизнес Азия. Китай.

В октябре ЮНЕСКО добавила 42 новых объекта в Список всемирного наследия, в результате чего их общее число во всем мире достигло 1199.

Как сообщается, теперь в Азии 286 объектов, из них 205 – культурных, 69 – природных, 12 – смешанных. Более подробная информация – на инфографике. Правда, очевидно, что объекты распределены очень неравномерно по миру, и эксперты критикуют ЮНЕСКО за слишком европоцентристскую направленность.

Китай занимает второе место среди всех стран (57), уступая только Италии (59). В России 36 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]