Анонс культурных событий в Приморье и Владивостоке на 24 декабря

Владивосток

Приморская сцена Мариинскиий театр

ул. Фастовская, 20

24 декабря, 14:00, 19:00

Щелкунчик

Балет-феерия Петра Чайковского

6+

Малый зал

12:00

Репка

Опера

Театральная экскурсия

Сбор группы — у парадного входа

Приморский академический краевой театр им. М. Горького

Светланская ул., 49

24 декабря, 11:00, 14:30

Снежная королева

+0

Приморский краевой театр кукол

24 декабря, 17:00

ул. Петра Великого, 8

Рождественский вертеп

6+

Пушкинский театр

ул. Пушкинская, 27

Концерт «Накануне Рождества»

В исполнение военного духового оркестра

6+

Дальневосточный государственный институт искусств

ул. Петра Великого, 3а

24 декабря, 11:00

Открытый урок: Лаборатория современного танца

6+

24 декабря, 13:30

Выставка

Магия живописи

Детская школа искусств №1 им. Сергея Прокофьева, ул. Уборевича, 5.

23 декабря, 18:00.

Новогодний концерт фортепианной музыки Елены Соболевой

0+

Художественный салон «Картотека»

ул. Ключевая, 5 (район фуникулера и Пушкинского театра)

24 декабря, 14:30

Здесь представлена частная коллекция антикварных вещей и предметов интерьера советского периода.

Лекция "Подземные тайны Почтовой сопки: секретная стройка номер 50", посвящённую истории уникального подземного спец. объекта номер 1 МПВО г. Владивостока.

Приморская краевая филармония

ул. Светланская, 15

24 декабря, 12:00

Новогодний утренник «Кот в сапогах»

0+

Уссурийск

Театр драмы Им. В.Ф. Комиссаржевской

Ул. Володарского,33

10:30

Сказка ёлочных игрушек

Музыкальная новогодняя сказка

3+

Дальнегорск

Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска

Пр.50 лет Октября, 70

10:00 – 18:00

Брейн-ринг «Любимый город Дальнегорск»

12+

Находка

Музейный молодежный центр «Локация»

10:00 18:00

ул. Владивостокская, 6

Квиз, подумаем

Квартирник

12+

Уссурийск

Уссурийский музей

ул. Краснознаменная, 80

«Сказки на пленках»

Музей приглашает малышей от пяти лет в увлекательное путешествие в мир сказок на пленках. Сказки на пленках – это диафильмы.

11.00-12.00

6+

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]