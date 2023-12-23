Анонс культурных событий в Приморье и Владивостоке на 24 декабря
Владивосток
Приморская сцена Мариинскиий театр
ул. Фастовская, 20
24 декабря, 14:00, 19:00
Балет-феерия Петра Чайковского
6+
Малый зал
12:00
Опера
Сбор группы — у парадного входа
Приморский академический краевой театр им. М. Горького
Светланская ул., 49
24 декабря, 11:00, 14:30
+0
Приморский краевой театр кукол
24 декабря, 17:00
ул. Петра Великого, 8
6+
Пушкинский театр
ул. Пушкинская, 27
Концерт «Накануне Рождества»
В исполнение военного духового оркестра
6+
Дальневосточный государственный институт искусств
ул. Петра Великого, 3а
24 декабря, 11:00
Открытый урок: Лаборатория современного танца
6+
24 декабря, 13:30
Выставка
Магия живописи
Детская школа искусств №1 им. Сергея Прокофьева, ул. Уборевича, 5.
23 декабря, 18:00.
Новогодний концерт фортепианной музыки Елены Соболевой
0+
Художественный салон «Картотека»
ул. Ключевая, 5 (район фуникулера и Пушкинского театра)
24 декабря, 14:30
Здесь представлена частная коллекция антикварных вещей и предметов интерьера советского периода.
Лекция "Подземные тайны Почтовой сопки: секретная стройка номер 50", посвящённую истории уникального подземного спец. объекта номер 1 МПВО г. Владивостока.
Приморская краевая филармония
ул. Светланская, 15
24 декабря, 12:00
Новогодний утренник «Кот в сапогах»
0+
Уссурийск
Театр драмы Им. В.Ф. Комиссаржевской
Ул. Володарского,33
10:30
Музыкальная новогодняя сказка
3+
Дальнегорск
Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска
Пр.50 лет Октября, 70
10:00 – 18:00
Брейн-ринг «Любимый город Дальнегорск»
12+
Находка
Музейный молодежный центр «Локация»
10:00 18:00
ул. Владивостокская, 6
Квартирник
12+
Уссурийск
Уссурийский музей
Музей приглашает малышей от пяти лет в увлекательное путешествие в мир сказок на пленках. Сказки на пленках – это диафильмы.
11.00-12.00
6+