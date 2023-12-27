«Не то денежки тю-тю…» МВД и Банк России рассказали о новогодних мошенничествах

Именно на предновогодний период, когда люди заняты предпраздничной суетой, приходится пик активности мошенников, которые выманивают данные карт и другую конфиденциальную информацию от имени сотрудников банков, страховых компаний, сотовых операторов, официальных организаций и маркетплейсов, – сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресслужбу УМВД России по Приморскому краю. Мошенники используют социальные сети, телефонные обзвоны, интернет и электронную почту.

Как не попасться на уловки злоумышленников, рассказали специалисты УМВД России по Приморскому краю и Дальневосточномго ГУ Банка России.

Одна из распространенных мошеннических схем - новогодние туры.

В декабре люди планируют поездки на время новогодних праздников, а киберпреступники активно продвигают свои ресурсы под видом сайтовтурагентств, отелей или сервисов бронирования. Для привлечения большого числа потенциальных жертв они используют SEO-продвижение сайтов, благодаря которому вредоносные ресурсы оказываться в поисковой выдаче в числе первых. На фейковом сайте человеку предлагают внести предоплату через платежную форму. Он вводитданные карты, включая секретный CVC/CVV код, и теряет не только ту сумму, которую планировал заплатить за номер, но и все деньги, которые были на счете. Мошенники также могут попросить сделать перевод на счет физического лица. Первые цифры в таком счете — 408.

Бронировать гостиницы следует либо на их официальных сайтах, либо через проверенные сервисы бронирования. В поисковой системе «Яндекс» официальные сайты организаций помечены синей галочкой. При переходе на страницу оплаты на сайте нужно проверять адресную строку. Следите за тем, где вы совершаете платеж. После того, как введете реквизиты карты, сайт должен перевести вас на защищенный шлюз платежной системы. Для подтверждения платежа банк пришлет вам код. Кроме того, можно попросить турагента или отель прислать на почту счет и оплатить его по реквизитам. В этом случае у вас останется чек.

Поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и знакомыми, со всеми, кто вам дорог. Соблюдайте меры имущественной безопасности. Берегите свои деньги и нервы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru