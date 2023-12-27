«Вести: Приморье» представляют TOП – 5 собственных хитовых новостей и видеорепортажей телерадиокомпании

На официальном сайте «Вести: Приморье», телеграмм-канале «Вести: Приморье», сообществе «ВКонтакте», сообществе «Одноклассники», дзен-канале «Вести: Приморье» абсолютными лидерами, вошедшими в TOP-5 с 15 по 21 декабря октября 2023 года, стали следующие медиатексты и видео:

Дороги Владивостока в этом году вместо привычной снежной каши местами покрылись льдом от канализационных и грунтовых вод.- 38926 просмотров. Саперный редут Владивостокской крепости освобождают от автомобилей – 17103 просмотра. Схему легкого метро впервые представили во Владивостоке – 16252 просмотра. Запрет на телефоны: готовы ли в школах Владивостока к нововведениям? –13921 просмотр. Сто девять лет назад, на последнем этапе обороны Порт-Артура погиб легендарный генерал инженерных войск Роман Кондратенко – 11847 просмотров.

Читатели сайта «Вести: Приморье» тоже определили своих информационных фаворитов:

Схему легкого метро впервые представили во Владивостоке – 3374 просмотра (https://vestiprim.ru/livettv/144525-shemu-legkogo-metro-predstavili-vo-vladivostoke.html?ysclid=lqn37wxa3n342350062#video) Запрет на телефоны: готовы ли в школах Владивостока к нововведениям? – 1358 просмотров (https://vestiprim.ru/news/obrazovanie/144288-zapret-na-telefony-gotovy-li-v-shkolah-vladivostoka-k-novovvedenijam.html) "МВ.Воскресенье": Медаль за навагу посмертно. Снос рынка на Спортивной. Дело Олега Сединко. «Прямая линия» президента – 1215 просмотров (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/144361-mvvoskresene-medal-za-navagu-posmertno-snos-rynka-na-sportivnoj-delo-olega-sedinko-prjamaja-linija-prezidenta.html?ysclid=lqn36pulzj477088043) "Вести.ДВ": Арктический циклон. Минтай нарасхват. Дрон-водолаз - 1051 просмотр (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/144294-vestidv-arkticheskij-ciklon-mintaj-narashvat-dron-vodolaz.html); Лед сковал Владивосток: город одевается в панцирь – 1051 просмотр (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/144302-led-skoval-vladivostok-gorod-odevaetsja-v-pancir.html) Рейдерский захват? Крупный конфликт разгорелся в садовом товариществе Находки – 924 просмотра (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/144493-rejderskij-zahvat-krupnyj-konflikt-razgorelsja-v-sadovom-tovarischestve-nahodki.html )

Благодарим подписчиков телеграм-канала «Вести:Приморье» для себя они выбрали следующие посты:

Дороги Владивостока в этом году вместо привычной снежной каши местами покрылись льдом от канализационных и грунтовых вод.- 32400 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15922 ). Саперный редут Владивостокской крепости освобождают от автомобилей – 10200 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15949). Школы Владивостока решают, как исполнять закон о запрете использования телефонов учениками – 8358 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/15927). Схему легкого метро впервые представили во Владивостоке – 7777 просмотров (https://t.me/vestiprimorye/16003 ). Сто девять лет назад, на последнем этапе обороны Порт-Артура погиб легендарный генерал инженерных войск Роман Кондратенко – 7562 просмотра (https://t.me/vestiprimorye/15923 ).

На канале Дзен «Вести: Приморье» безусловные лидеры:

1. Рейдерский захват? Крупный конфликт разгорелся в садовом товариществе Находки – 8 206 просмотров (https://dzen.ru/video/watch/6583db0ddffd8a45a763488f ) Уходит эпоха. Во Владивостоке сносят легендарный рынок на "Спортивке" – 4580 просмотров (https://dzen.ru/video/watch/657bdc967ba02f4d7aa94caa ) "Вести. Дальний Восток": Арктический циклон. Минтай нарасхват. Дрон-водолаз - 1710 просмотров (https://dzen.ru/video/watch/657f9390b59bb15e8fdc57cb) "Менингит обеспечен": итоги тест-драйва общественного транспорта во Владивостоке – 2517 просмотров ( https://dzen.ru/video/watch/6582ab92910b212121207d3b ) Кибербуллинг в школе. Если ребенок столкнется с тем, что за слово в сети надо отвечать, это отведет его от более серьезных нарушений – 1174 просмотров ( https://dzen.ru/video/watch/65829c413db28a40d031615a)

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «ВКонтакте» обратили свое внимание на такие новости и видеорепортажей:

"Менингит обеспечен": итоги тест-драйва общественного транспорта во Владивостоке – 5879 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29931 ) "Вести. Дальний Восток": Арктический циклон. Минтай нарасхват. Дрон-водолаз – 3193 просмотра (https://vk.com/wall-61222696_29888) Освобождают место под достопримечательность: десятки машин вывезли с "Зеленого угла" – 3020 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29907) Участок на острове Русский притягивает смерть. – 2777 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29915 Уходит эпоха. Во Владивостоке сносят легендарный рынок на "Спортивке" – 2678 просмотров (https://vk.com/wall-61222696_29869 )

Подписчики сообщества «Вести: Приморье» - «Одноклассники» отдали предпочтение указанным ниже новостям и видеорепортажам:

Фургон-воришка: тяжелые времена настали для нелегального бизнеса во Владивостоке – 1464 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155517340581341) Схему легкого метро впервые представили во Владивостоке -1408 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155520178879965) С риском для жизни за знаниями: Университетский проспект за год собрал 100 ДТП – 923 просмотра (https://ok.ru/vestiprim/topic/155515727936989) Запрет на телефоны: готовы ли в школах Владивостока к нововведениям? 886 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155505419582941 ) Дороги Владивостока вместо привычной снежной каши покрылись льдом от канализационных и грунтовых вод – 856 просмотров (https://ok.ru/vestiprim/topic/155510090530269)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]