Перинатальный центр Приморья, станет пилотным проектом по абилитации недоношенных детей. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич.
Первые в России: Перинатальный центр Приморья, станет пилотным проектом по абилитации недоношенных детей. На встрече с общественностью, Владимир Путин одобрил инициативу дополнительно финансирования. Что изменится в жизни самых маленьких пациентов, разбиралась наш корреспондент Марьяна Яцкевич.
Месяц назад, Светлану, жительницу Спасска-Дальнего, экстренно привезли во Владивосток в Перинатальный центр - тогда она была на 28 неделе беременности. Вероника, так теперь зовут ее дочку, решила появиться на свет раньше положенного.
Светлана Болсуновская, мама:
— Ну сейчас уже проще. Ну как бы уже успокоилась. Сразу , да , было шоковое состояние. Что маленький срок. Первый раз даже страшно было в руки взять
Здесь, в перинатальном центре, крохотной Веронике уже ничего не угрожает. Рядом, врачи и самое нужное оборудование. На счету этих специалистов тысячи выхоженных детей, родившихся с крайне низким весом. Но есть серьезный риск в будущем: по мере взросления у ребенка, могут возникнуть патологии.
Татьяна Курлеева, главный врач Приморского краевого перинатального центра:
— Потому что недоношенные детки нуждаются в абилитации. Это в дополнительных методах лечения. В дополнительных методах обследования, логопедической подготовке. Ну и конечно, это межведомственный подход со стороны всех специалистов. 00:47:26
Сегодня в России просто нет государственных медицинских учреждений, где недоношенным младенцам предоставляют комплексную абилитацию, то есть помощь в становлении малыша. В регистре Приморского центра находится 1700 таких детей. Его главный врач Татьяна Курлеева решила исправить ситуацию, и попросила президента создать в регионе пилотный проект, выделить на программу финансирование в 16 миллионов рублей в год.
Татьяна Курлеева, главный врач Приморского краевого перинатального центра:
— За эти деньги, мы хотим чтобы были открыты сенсорные комнаты, такие как должны быть, чтобы были специалисты того профиля, которые должны заниматься. Это врачи узких специальностей . И чтобы в этом плане вы нас поддержали. - Ну, 16 млн, это сумма небольшая. Считайте, что мы уже договорились.
Помимо сенсорной комнаты, которая так нужна для становления нервной системы малыша, на эти деньги планируется оказывать психологическую помощь поступившим в перинатальный центр мамам. Ведь для семьи преждевременные роды - огромный стресс. Дети, рожденные недоношенными, до 3-х лет будут находиться под наблюдением врачей. И если специалисты обнаружат отклонения, то незамедлительно начнут лечение недуга на ранней стадии.
Татьяна Курлеева, главный врач Приморского краевого перинатального центра:
— Эти программы сегодня, поверьте, они только существуют на коммерческой основе. Очень важно, что все мероприятия по абилитации планируется проводить на бесплатной основе для всех жителей Приморского края.
Договоренность была достигнута в ходе встречи Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока на пятом Восточном экономическом форуме. К слову, перинатальный центр работает в нашем крае уже пять лет — за это время младенческая и материнская смертности снизились в разы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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