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Приморский край первым в России займется абилитацией детей

Приморский край первым в России займется абилитацией детей

Фото: Администрация Приморского края

Перинатальный центр Приморья станет первым государственным медицинским учреждением в России, где будет проводится абилитация детей в возрасте до трех лет. Медучреждение выбрано общероссийской площадкой для реализации пилотного проекта. До 1 декабря 2019 года Правительству РФ поручено подготовить предложения для реализации проекта и определить источники финансирования. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администраци и края, центр по абилитации недоношенных детей в Приморье будет открыт на базе краевого перинатального центра. Его специалисты займутся внедрением дополнительных методик лечения, обследования и диагностики недоношенных малышей.

«В регистре нашего Приморского перинатального центра находятся более 2 тысяч таких детей. Исправить ситуацию, помочь и малышу, и его родителям как раз призвана данная медицинская программа. И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией», – говорит главный врач Перинатального центра, заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева.

Ссегодня в России нет государственных медицинских учреждений, где недоношенным младенцам предоставляют комплексную абилитацию, то есть помощь в становлении малыша.

«Дети, рожденные недоношенными, до трех лет будут находиться под наблюдением врачей. И если специалисты обнаружат отклонения, то незамедлительно начнут лечение недуга на ранней стадии», – отмечает Татьяна Курлеева.

На базе центра появятся дополнительный штат неврологов, специальные сенсорные комнаты, которые так нужны для становления нервной системы малыша. С детьми будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники, а мамам окажут психологическую помощь высокопрофессиональные специалисты, ведь преждевременные роды – это огромный стресс.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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