Доктору из Приморья вручили награду престижной премии
Как сообщили в департаменте здравоохранения, Сергей Юрьевич Фиголь признан лучшим врачом в номинации «Спасающий жизни».
Отметим, что Сергей Фиголь возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра со дня его основания. Здесь получают необходимую помощь и лечение новорожденные с низкой и экстремально низкой массой тела. При непосредственном участии Сергея Юрьевича были внедрены и разработаны новые подходы в лечении таких пациентов, а отделение выросло с 6 до 12 коек.
Имена лучших специалистов России в области детского и женского здоровья назвали в Сочи, 8 сентября, где в восьмой раз состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Репродуктивное завтра России».
На сегодня «Репродуктивное завтра России» является единственной премией, которая отмечает достижения практикующих специалистов в области репродуктивного здоровья. Вместе с ней традиционно проходит и всероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который собирает более 3500 акушеров и гинекологов со всей страны.
Департамент здравоохранения и администрация ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» поздравляет Сергея Юрьевича с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов во всех начинаниях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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