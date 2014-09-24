Прожиточный минимум приморца увеличится в следующем году

Законопроект о "О величине прожиточного минимума пенсионера" поддержали депутаты Законодательного собрания Приморского края. В 2020 году минимальный уровень дохода приморского пенсионера вырастет на 787 рублей. Право на социальную доплату к пенсии будут иметь более 72 тысяч жителей края. Как подчеркнул депутат ЗС ПК Игорь Шауфлер, новый закон делает продолжает линейку социально направленных законов края.

Право на доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума, которая ежегодно устанавливается краевым законом. Предполагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 рублей, что на 787 рублей (на 7,9%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на текущий год — 9988 рублей. Таким образом, те пенсионеры, чья ежемесячная выплата ниже утвержденного минимума, получат право на региональные доплаты.

Как отметил депутат Игорь Шауфлер, новая мера поддержки продолжает линейку социально-направленных законов Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]