Величина прожиточного минимума пенсионера в Приморье вырастет на 787 рублей





Приморские законодатели поддержали проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2020 год», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевой ЗАКС.

По информации пресс-службы краевого Законодательного Собрания, документ определяет величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2020 год для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума, которая ежегодно устанавливается краевым законом.

Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 рублей, что на 787 рублей (на 7,9 процента) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на текущий год - 9988 рублей.

По информации департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2020 году, составит 72528 человек, размер доплаты на одного получателя составит 3 624,69 рубля.

С установлением величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 10775 руб. общая сумма расходов на выплату региональной доплаты составит 3 млрд 86,5 млн рублей.

Расходы краевого бюджета на 2020 год на выплату региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае в размере 10775 рублей составят 407,9 млн рублей.

Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае, ежегодно устанавливается региональным законопроектом и после его принятия доводится до сведения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю не позднее 15 сентября 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]