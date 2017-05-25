Уссурийск всерьез взялся за «скверные» дела. Работы по обустройству тенистых аллей и небольших парков для прогулок и отдыха продолжаются не первый год. «Вести: Приморье» проверили, как воплощают в жизнь идеи национальной программы по созданию комфортной городской среды.

Новоникольское шоссе, 2 - микрорайон Доброполье. Жители ближайших пятиэтажек внимательно наблюдают за большой стройкой. С красивыми и удобными местами для неспешных прогулок в этом районе Уссурийска дефицит. Поэтому всероссийский конкурс проектов комфортной среды случился как нельзя кстати. Уже через месяц на месте заросшего пустыря, который при потопах тонул и превращался в болото, появиться новый городской сквер.

Алексей Кривоносов, главный инженер компании "Дальстройсервис": - "Пришлось приложить усилия, завести большой объем щебня крупной фракции, чтобы обеспечить водоотвод в сторону трассы для отвода воды".

А еще шесть десятков красивых фонарей "под старину", к ним прибавят шесть высоких мачт для общего освещения. Строители говорят: лишь бы людям всё это служило, а не для вандалов. Дорожки мостят брусчасткой, после установки бордюр завезут чернозем для цветников.

Маргарита Малова, житель Уссурийска: - "И отдохнуть и детям поиграться. Этому год и восемь, а старшему шесть. Тоже сюда будут ходить играться, больше тут нет таких площадок."

Один из крупнейших городов Приморья всерьез и надолго взялся за решение своего «скверного вопроса», ведь Уссурийск - самый "зеленый" среди всех. Еще одна «горячая точка» благоустроительных работ — на улице Некрасова, вдоль гостевого маршрута. Почти на триста метров вдоль главной магистрали протянулась роща, которая уже давно нуждалась в грамотной планировке. Строители и здесь вышли на финишную прямую.

Национальный проект «Жилье и городская среда» с успехом шагает по Уссурийску. Три сквера у же обустроили, еще два сдадут до конца этого года "под ключ". Итого, за три года уже пять готовых мест для отдыха горожан.

В администрации продолжают принимать предложения от уссурийцев. В следующем году красивых зеленых кварталов со скамейками, дорожками и площадками для игр должно стать еще больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]