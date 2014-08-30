Вареники по-украински из Владивостока, белорусские колдуны из Уссурийска — это жаркий сентябрьский вкус "Хоровода дружбы". Фестиваль национальных культур собрал под открытым небом сотни людей, десятки творческих коллективов. Послушать песни, посмотреть искусство народных мастеров, попробовать традиционные блюда от приморских диаспор собрались на широком поле, недалеко от села Баневурово, гости со всего Дальнего Востока.

"Хоровод Дружбы" снова под Уссурийском, на открытом красивом поле, недалеко от микрорайона "Радужный". И дождь, хорошо промочивший дороги, не помешал. Постарались хозяева: слух о национальном фестивале и до знаменитого киноартиста дошел. Правда, родом Евгений Герчаков из Находки, но очень рад был оказаться среди земляков-приморцев.

Евгений Герчаков, Народный артист России: - «Маленький экспромт, который родился именно для сегодняшнего праздника: пусть в Москве я иль в Париже, точно знаю, видит Бог, нет милей тебя и ближе, Дальний мой, родной Восток. Припаду к твоим истокам, пролетит пусть много лет — ближе Дальнего Востока ничего, поверьте, нет!»

И шли за стихами песни. А их сменяли танцы. И сразу можно было угадать, какому народу посвящаются хореографические миниатюры.

В публике, пёстрой и весёлой, как и сам "Хоровод дружбы" - замечен был и глава принимающей территории. В пятый раз, говорит Евгений Корж, фестиваль национальных культур - под уссурийским небом.

Евгений Корж, глава администрации Уссурийского ГО: - «Мы собираем всех желающих, кто готов присоединиться к этому нашему прекрасному празднику. Потому что мы здесь показываем все национальные культуры необъятной страны. К нам приехали не только муниципалитеты Уссурийского городского округа и Приморского края, но и Хабаровск приехал, Амурская область»

И легендарный герой русского площадного праздника показался во всей красе. Лекцию по истории заселения Уссурийского края Петрушка прочёл.

Петра Ивановича и в школы бы с таким задорным уроком. Ведь, кроме шуток, факты, даты — всё точно! Идентично и даже этнографично, как на украинской полянке, где каждой вышивке сто лет. И сопелка в руках земляка Тараса Шевченко звучит с днепровским акцентом.

А здесь Алесю из Полесья готовят к представлению на конкурс национальной куклы. Скульптор-любитель из белорусов, больше по дереву. Но ради праздника испытал гипс, а мастерицы платье этнической гладью расшили. Даже если не победит, Алеся станет главным экспонатом музея приморских белорусов. А праздник на это поле вернётся вновь. На следующий год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]