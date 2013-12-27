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Программа "25/rus": Безопасность перевозки пассажиров на автобусах

Программа "25/rus": Безопасность перевозки пассажиров на автобусах


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Валерия Карманова / Сегодня, 11:17
    № 1  
     

    Честно говоря, очень боюсь наших городских автобусов (Владивосток) которыми управляют выходцы из Средней Азии:
    1) постоянно болтают, не умолкая;
    2) автобусы то стоят, то несутся неведомо зачем и куда;
    3) очень любят обгонять;
    4) если увидел земляка из соседнего аула, остановился посреди улицы, что-то закричал, помахал рукой; а потом нажал на газ и рванул со всей мочи.
    Интересно, они помнят вообще, что управляют транспортным средством, в котором перевозят пассажиров или просто так катаются?
    Культура перевозок и культура общения с пассажирами равны нулю.
    Что прискорбно.

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