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Программу комплексного развития транспортной отрасли разработают в крае

Программу комплексного развития транспортной отрасли разработают в крае

В 2020 году в Приморье в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» начнется разработка программы транспортного планирования, что позволит оптимизировать все пассажирские перевозки региона. Об этом шла речь на встрече в Администрации края с предпринимателями региона, занимающимися пассажирскими перевозками, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Администрацию края

В мероприятии приняли участие представители краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, Инвестиционного агентства Приморья, регионального госавтонадзора.

По словам заместителя директора департамента Григория Плотницкого, в программе будут увязаны все виды транспорта, работающие в регионе.

«Эта программа направлена на оптимизацию транспортного обслуживания, улучшение бизнес-климата для предпринимателей, работающих в этой сфере», – обозначил он.

Также программа предусматривает диспетчеризацию всех автобусных перевозок – такой проект уже разработан. Сейчас, по словам Григория Плотницкого, в Приморье 37 межмуниципальных перевозчиков работают на 174 маршрутах, население обслуживают почти 400 автобусов, перевозя около 5 миллионов пассажиров в год.

Он подчеркнул, что программа будет учитывать мнение как перевозчиков, так и пассажиров.

«Документ должен быть представлен Губернатору Приморья к 1 августа 2020 года», – добавил замдиректора ведомства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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