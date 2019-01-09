Ремонтировать и строить мосты в Приморье будут по нацпроекту

Начиная с 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Приморском крае начнется реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023 года – строительство путепроводов на региональных и местных дорогах. Об этом сообщил в ходе брифинга министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проект ориентирован на достижение национальной цели “Комфортная и безопасная среда для жизни”. Основной целевой показатель проекта – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, не менее 85% к 2024 году», – пояснил глава ведомства.

В рамках нацпроекта продолжается реализация проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». С 2021 года также стартовали новые федеральные проекты «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Благодаря федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в Приморье продолжат приводить в нормативное состояние дороги краевого значения и внутри городских агломераций. Так, в 2021 году предусмотрены работы на 50 участках общей протяженностью 91,5 километров.

Виктор Свяченовский подчеркнул, что приморцы принимают непосредственное участие в повышении эффективности реализации «дорожного» нацпроекта.

«Объекты для ремонта выбраны с учетом результатов опроса общественного мнения, в котором приняли участие более 5 тысяч жителей края. Более того, в этом году около 30 из 296 общественных наблюдателей будут следить за объектами именно нацпроекта “Безопасные качественные дороги”», – отметил Виктор Свяченовский.

Особое внимание будет уделено приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Начиная с 2022 года нацпроектом предусмотрена реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023 года – строительство путепроводов на региональных и местных дорогах.

Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включает в себя мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля, увеличение числа камер фото- и видеофиксации правонарушений.

Благодаря реализации комплекса мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» должно быть обеспечено снижение смертности в результате ДТП.

«Одним из важных направлений реализации нацпроекта остается учет мнения жителей о качестве выполняемых работ. В паспорте проекта в текущем году появились новые показатели оценки удовлетворенности граждан качеством и доступностью дорог, качеством транспортного обслуживания, а также безопасностью дорожного движения», – обозначил Виктор Свяченовский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]