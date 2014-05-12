Новый виток развития получил экологический туризм в Приморье. В Национальном парке «удэгейская легенда» строится первый современный туристический комплекс. Совсем скоро можно будет сплавиться по горной реке, порыбачить и познакомиться с коренным населением без отрыва от городского комфорта.

Против течения вверх по реке Большая Уссурка. Около часа пути на моторной лодке — в зависимости от уровня воды и погоды. До пункта назначения — урочища «Корейский прижим» примерно 17 километров.

Дарья Орлова, корреспондент: - «Урочище «Корейский прижим» - это ворота в особо охраняемую территорию. Именно здесь начинается та самая непроходимая и нетронутая тайга: кедрачи и тисовые рощи, по которым бродят тигры, медведи, изюбри и косули. И именно здесь появится первый современный туристический привал в национальном парке «Удэгейская легенда».

Баня, скважина и 3 комфортабельных домика с круглосуточным размещением. К строительству приступили месяц назад. Но взяли такой темп, что к концу осени обещают объекты сдать.

Евгений Третьяков, представитель компании-застройщика: - «Здесь вот будет проживание — кровати для двух человек, тумбочки. Будет предусмотрена небольшая кухня:и умывальник будет, печки, вытяжки. Также предусмотрен санузел, где будут находиться умывальник, душевая, унитаз — ну, то есть полные комфортные условия. - Как в городе? - Да! Как в городе!».

На счету Евгения Третьякова десятки таких домов. Скоро 11 лет как он в строительстве. Возводил коттеджи и малоэтажки по всему дальнему востоку. Здесь не выезжая трудится почти 2 месяца. Не смотря на свежий воздух и превосходные виды, участок - не самый простой.

Евгений Третьяков, представитель компании-застройщика: - «Небольшие проблемы были, потому что здесь основа галечник. НУ, то есть каменная основа. Мы закладывали в основание тумбы, которые основательно армированные и бетонные. Дома надежные 100%! -Сколько лет прослужат? - На века!»

Появление современного туристического комплекса поможет привлечь на территорию туристов. Ежегодно «Удэгейскую легенду» посещает примерно полторы тысячи любителей экстремального отдыха. С появлением инфраструктуры, уверены в нацпарке, эта цифра увеличится вдвое, а то и втрое.

Борис Литвинов, директор национального парка «Удэгейская легенда»: - «Парк становится популярным! Тем более, тут есть что посмотреть: 2 реки: Большая Уссурка, Арму. Основная территория парка — больше 50 и процентов покрыта кедровниками — кедр корейский — фактически не пройденный рубками. Потом амурский тигр, потом здесь иманская группа удэгейцев, староверы»

Строительство финансирует Всемирный фонд дикой природы. Экологи уверены это поможет в воспитании правильного отношения людей к природе и развитию самого нацпарка.

Алексей Костыря, старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России: - «Этот парк сейчас является домом, как минимум, десяти тигров Амурских. Возможно и больше. И соответственно, развитие туризма на территории нацпарка дает еще дополнительные средства парку, которые могут направлены на охрану территории парка от браконьерства».

«Корейский прижим» — лишь первый шаг. В нацпарке разработали план развития на ближайшую пятилетку. Хотят создать еще 3 туристско-рекреационных комплекса. Правда пока вопрос упирается в деньги. Нужны инвесторы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]