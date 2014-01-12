Гвоздем культурной программы стал сам Сергей Лазо. Семьдесят лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Вангоу переименовали в честь революционера, но даже в советские времена монумента участнику Гражданской войны так и не поставили. Исторический казус решили исправить, благо, что бюст Сергея Лазо нашелся сам по себе.

Дата не юбилейная, но к ней готовились особенно. Еще 70 лет назад Вангоу переименовали в Лазо, Соколовский район в Лазовский, а памятник исторической личности так и не поставили. Уже тридцать лет как рухнул Советский Союз и, казалось, похоронил все элементы той идеологии. Ан-нет, впервые в районном центре, в Лазо, появился Лазо!

Сотни лазовцев пришли отметить день родного села. И открытие бюста стало главным событием праздничной программы.

Юрий Мосальский, глава Лазовского района: - "Я человек-консерватор. И мы советских времен воспитанники. И у нас, как у комсомольцев, все это было с детства. Какое бы сегодня мнение не было о Сергее Лазо и с детства нам прививали, что он герой. И мы не можем перестроиться сегодня на современный лад."

У этого бюста своя история. В Лазо он переехал с острова Русский- стоял на территории заброшенной военной части. Дочери бывшего главы села рассказали о «бесхозном герое». Семья обратилась к главе района и завертелось- написали запрос в администрацию Владивостока. Там возражать переезду «гранитного Лазо», не стали. Юрий Мосальский, глава района, у себя в гараже сам его реставрировал- зАлил трещины и очистил от краски. Вот так, спустя 125 лет после своего дня рождения Сергею Лазо дали в приморском поселке вторую жизнь.

Владимир Юриков, бывший глава с.Лазо: - "Я работал главой поселения и мнение знаю. Тем более, что я бывший коммунист. Коммунистическая идея ушла, капиталистическая не пришла еще. Я считаю, что для подрастающего поколения наша история и память не должна прерываться. И все местные это понимают и приветствуют."

Сложная задача теперь у старшего поколения лазовцев. Рассказать младшему, кем же он был. Правда для этого придется решить другую историческую задачку: что в его героическом образе является вымыслом и что правдой.

Когда-то даже школьникам начальных классов рассказывали о Сергее Лазо. Еще в 80-х, на уроках политинформации. Правда, большая часть его героических подвигов была выдумана, как и миф о гибели в топке паровоза. Историки и краеведы уверенны- Сергей Лазо скорее был романтиком революции. Ему было всего 26, он преданно верил в идеалы большевизма и в светлое будущее Отечества, которому и служил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]