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"Вести:Приморье": как Лазо в Лазо переехал

Когда-то даже школьники начальных классов о нем легенды слагали!

- Кто такой Сергей Лазо?  - Это первый житель Лазо. Это участник боевой войны.

Он погиб 99 лет назад, но и сейчас живее всех живых!

Даже в советские времена монумент участнику Гражданской войны в Лазо так и не поставили. Почему сейчас решили исправить исторический казус?

Я человек-консерватор. И мы советских времен воспитанники.

- Знаю, что он воевал под Лазо, наверное.

В 17.00 в программе "Вести:Приморье" на телеканале "Россия1" расскажем, как в честь дня рождения села Лазо в Лазо переехал!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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