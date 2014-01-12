"Вести:Приморье": как Лазо в Лазо переехал
Когда-то даже школьники начальных классов о нем легенды слагали!
- Кто такой Сергей Лазо? - Это первый житель Лазо. Это участник боевой войны.
Он погиб 99 лет назад, но и сейчас живее всех живых!
Даже в советские времена монумент участнику Гражданской войны в Лазо так и не поставили. Почему сейчас решили исправить исторический казус?
Я человек-консерватор. И мы советских времен воспитанники.
- Знаю, что он воевал под Лазо, наверное.
В 17.00 в программе "Вести:Приморье" на телеканале "Россия1" расскажем, как в честь дня рождения села Лазо в Лазо переехал!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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