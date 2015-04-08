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Памятник герою «красных» открыли в Приморье

Памятник герою «красных» открыли в Приморье

Фото: @vestiprim

В посёлке Лазо Приморского края сегодня отметили день рождение села, сообщает @vestiprim.                                          На площади перед районным ДК провели концерт, выставку осенних букетов, игры для школьников. Необычный эпизод праздничной программы: открытие бюста неоднозначной исторической персоне, герою Гражданской войны Сергею Лазо. История бюста, кстати, тоже началась много десятилетий назад. Репортаж смотрите в понедельник,23 сентября, на телеканале «Россия1.Приморье».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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