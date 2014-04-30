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Во Владивостоке установили бюст знаменитому снайперу

Во Владивостоке установили бюст знаменитому снайперу

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Торжественное открытие бюста памяти Героя Советского союза приморца Василия Зайцева открыли на территории штаба Тихоокеанского флота во Владивостоке во вторник, 20 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, Василий Григорьевич Зайцев с 1937 года служил в финансовой службе ТОФ. Именно возле этого здания, где сейчас находится штаб флота, установили бюст знаменитому снайперу. В 1941 году Василий Зайцев ушел на фронт, уничтожил в Сталинградской битве 225 немецких солдат и офицеров.

Вместе с командованием ТОФ и офицерами, руководителями Думы и администрации Владивостока, ветеранами и юнармейцами цветы к постаменту Герою возложил вице-губернатор Антон Волошко. Он отметил, что открытие бюста Василию Григорьевичу Зайцеву – это связь времен и поколений, еще одна возможность быть причастными к историческим событиям, к подвигу нашего народа, вспомнить, в каком неоплатном долгу мы перед ними.





 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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