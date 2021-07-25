Аллея адмиралов появится во Владивостоке

Аллея адмиралов появится в дальневосточной столице. Такое заявление было сделано во время открытия памятника первому командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову. Бюст этому выдающемуся человеку открыли в Адмиральском сквере, расположенном рядом с Домом офицеров флота во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Михаил Владимирович Викторов – военно-морской деятель, флагман флота 1-го ранга. Он прошел великий путь от службы на Балтийском флоте до создания и руководства Тихоокеанским флотом. Идею установки памятника первому командующему Тихоокеанским флотом ранее поддержали на Совете по культуре и искусству при администрации Владивостока. Он появился благодаря финансовой поддержке меценатов.

Торжественная церемония открытия бюста состоялось 24 июля. В Адмиральском сквере собрались военнослужащие ТОФа, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов. В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков, председатель Приморского отделения Российского военно-исторического общества Эдуард Смирнов, скульптор Алексей Чебаненко и другие почётные гости.

«Владивосток и Тихоокеанский флот это одно неразрывное целое. Символично, что именно сегодня, накануне Дня Военно-Морского флота, мы открываем этот монумент. Важно знать историю города. Я хочу поблагодарить команду, которая занималась проектом и, конечно, скульптора. Это его вторая работа для Владивостока. Уверен, что здесь, в Адмиральском сквере, появятся бюсты всех тех, кто является основой Тихоокеанского флота, тех, кого должен знать каждый житель нашего города», – сказал Константин Шестаков.

Скульптор Алексей Чебаненко отметил, что во Владивосток он приехал впервые и очень рад, что открытие бюста Викторову проходит в преддверии Дня военно-морского флота.

«Спасибо всем, кто способствовал и участвовал в этом деле. Это и военные историки, и правительство президента, и многие другие. Михаил Владимирович – герой, сложивший жизнь ради нашего Отечества. Адмиральский сквер потрясающий и подходящий для того, чтобы в нём в дальнейшем появилась Аллея адмиралов. Память о них важна», – подчеркнул скульптор.

Отметим, что в прошлом году у исторического здания Штаба тыла Тихоокеанского флота на улице Светланской был установлен бюст снайпера Василия Григорьевича Зайцева. Он, как и бюст Викторову, был выполнен Московской студией военных художников им. М.Б. Грекова, скульптор Алексей Чебаненко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]