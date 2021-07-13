Памятники исследователю Арсеньеву и первому командующему ТОФ Викторову появятся во Владивостоке

Идею установки во Владивостоке памятника исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и первому командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову поддержали на Совете по культуре и искусству. Провел заседание заместитель главы администрации Владивостока Азат Ислаев, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Владимир Клавдиевич Арсеньев – несомненно знаковая фигура для Владивостока и всего Приморского края. В следующем году исполнится 150 лет с рождения известного дальневосточного исследователя, этнографа, писателя. В честь этой даты в краевой столице предложили установить памятник В. К. Арсеньеву. С такой инициативой выступила автономная некоммерческая организация «Центр по изучению и сохранению популяции Амурского тигра».

Автор памятника – скульптор Алексей Степаненко. Ранее он также создал скульптуру легендарному проводнику Владимира Арсеньева – Дерсу Узала, которая установлена в приморском селе Красный Яр. К слову, члены Совета по культуре и искусству уже смогли увидеть, каким будет памятник Арсеньеву. Для этого автор представил три макета, образ одного из которых будет воплощен в памятнике.

«Арсеньев был очень многогранной личностью. Поэтому я отразил в своих работах три его образа. Два из них рассказывают о Владимире Клавдиевиче, как офицере Русской императорской армии. Еще один образ раскрывает его как путешественника и исследователя. Каждый из макетов был тщательно проработан с историками, чтобы все детали были достоверно отражены», - отмечает Алексей Степаненко.

Памятник В. К. Арсеньеву будет выполнен из бронзы. По задумке автора, он будет довольно внушительным – высота фигуры составит 4 метра. Идею установки во Владивостоке монументальной скульптуры члены совета поддержали единогласно. Сейчас инициаторам предстоит определиться с одним из образов исследователя, а затем согласовать место установки памятника.

Еще одна идея, которая нашла поддержку совета, – установка бюста начальника Морских сил Дальнего Востока, первого командующего Тихоокеанским флотом, начальника морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии Михаила Викторова. Инициатором выступило Российское военно-историческое общество.

«Это уже второй наш проект по увековечиванию памяти легендарных исторических личностей во Владивостоке – в прошлом году на улице Светланской был установлен бюст снайпера Зайцева. Бюст Михаила Викторова уже изготовлен в глине студией военных художников имени М. Б. Грекова, закончена работа и над гранитным постаментом», - отметил председатель Приморского отделения Российского военно-исторического общества Эдуард Смирнов.

Авторы идеи предложили установить памятник Михаилу Викторову в Адмиральском сквере. Совет по культуре и искусству эту инициативу поддержал.

Отметим, что памятники и другие арт-объекты во Владивостоке в настоящее время устанавливают только на средства меценатов – в городском бюджете такие расходы на ближайшие годы не предусмотрены.

Напомним, в состав Совета по культуре и искусству входят представители творческого сообщества, учреждений искусства и общественных организаций Владивостока, а также администрации города. Среди них – директор Пушкинского театра Александр Вовненко, генеральный директор галереи современного искусства «Арка» Вера Глазкова, генеральный директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев, и. о. директора Владивостокской централизованной библиотечной системы Наталья Семенова и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]