Памятник Герою России Роману Филипову, который служил в Приморье, установили в Сирии

В Сирии на российской авиабазе Хмеймим торжественно открыли памятник Герою России Роману Филипову. Три года назад летчик подорвал себя гранатой, после того, как был сбит и попал в окружение боевиков. Мемориальный бюст Героя установлен также на территории штурмового авиаполка в Черниговке, где служил Роман Филипов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Бронзовый бюст Героя установили практически в центре авиабазы. На памятнике выбиты годы жизни летчика и последние слова, которые он произнес перед гибелью: «Это вам за пацанов!».

На торжественное мероприятие собрался почти весь личный состав авиабазы.

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. При облете летчик был атакован ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Катапультировавшись, он оказался в окружении боевиков и принял неравный бой. Тяжело раненый Роман Филипов, максимально подпустив к себе врага, подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм майору Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

2 февраля 2019 года мемориальный бюст Героя открыли на территории штурмового авиаполка в поселке Черниговка, где служил Роман Филипов. В торжественной церемонии принял участие Губернатор края Олег Кожемяко.

«Смерть и подвиг Романа Филипова всколыхнули не только всю Россию, но и мировое сообщество. Равнодушных не было. Это еще раз показало самоотверженность и отвагу наших военных летчиков, продолжающих славные боевые традиции наших отцов и дедов, несокрушимость нашей армии и флота – фундамента незыблемости российского государства. Уверен, что подвиг Романа Филипова будет жить в поколениях и навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава и память Герою!» – сказал Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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