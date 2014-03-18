Уссурийский бассейн готов принять инвалидов. В городское учреждение закупили специальное оборудование, которое позволит и маломобильным гражданам посещать тренировки. Оснастить бассейн в рамках программы «Доступная среда» дал поручение губернатор края Олег Кожемяко.

В самый популярный бассейн Уссурийска ежедневно приходит чуть меньше полтысячи человек. Теперь к тренировкам могут присоединиться и инвалиды.

Олег Габрунов, главный инженер бассейна «Чайка»: - "Подъезжает ступенькоход, фиксируем и поднимаем в душевую."

Специальное оборудование, в том числе и коляска, в бассейне появились недавно, и персонал еще только в ожидании первых посетителей - спинальников. Поэтому пока экскурсия с пустым креслом. Итальянский ступенькоход плавно минует лестничный пролет и завозит прямо в душевую. Здесь для маломобильных граждан предусмотрены поручни и бесконтактный душ.

Олег Габрунов, главный инженер бассейна «Чайка»: - "Здесь дезинфекционные ванны, поэтому пришлось изобретать вот такой пандус."

Бережно погрузить в воду поможет гидравлический лифт. Кстати совсем скоро трЕнеры бассейна пройдут специальное обучение. И смогут и сопровождать маломобильных уссурийцев, и учить их плавать. Оборудование обошлось почти в полмиллиона рублей. Приобретено по запросу местных инвалидов и по распоряжению губернатора Приморья. Городу, в котором живет больше 350 колясочников, доступный бассейн необходим.

Ирина Ерохина, директор плавательного бассейна «Чайка»: - "Чтобы были охвачены все инвалиды, нужно много работать. Многие не могут спуститься из своих квартир. Но те, кто передвигается по улицам города, в бассейн смогут прийти точно."

Водные дорожки - не единственное место, которое теперь открыто для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Уссурийске переоснастили заезды сразу в нескольких общественных учреждениях. А совсем скоро ремонтные работы начнутся и по улице Владшоссе. В подземном переходе установят долгожданные пандусы.

Елена Сонина, начальник отдела трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа: - "Предусмотрено выполнение мероприятий по обустройству объектов муниципальных учреждений: дома культуры, учреждения спорта, городской музей, библиотека. В 2019-ом предусмотрено на эти цели 7,5 миллионов рублей."

Край взял курс на изменение инфраструктуры с учетом пожеланий разных категорий жителей. Программа «Доступная среда» - одно из приоритетных направлений во всех районах Приморья. В этом году на ее реализацию регион потратит почти 28 миллионов рублей

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]