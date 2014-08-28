Колясочники Уссурийска смогут заниматься плаванием 





В Уссурийском бассейне «Чайка» установлено оборудование, позволяющее инвалидам-колясочникам заниматься плаванием. Такое поручение городской администрации дал Губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам встречи с руководителями общественных организаций инвалидов, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Оборудование уже запущено в эксплуатацию. Это универсальный гидравлический лифт для бассейна, лестничный подъемник с креслом-коляской и съемный пандус.

«Спортивное учреждение готово оказывать услуги по оздоровлению и обучению плаванию маломобильных граждан. В Уссурийске более 350 инвалидов перемещаются в креслах-колясках», – сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

По информации ведомства, всего на реализацию программы «Доступная среда» в Приморье в этом году направлено 27,9 миллиона рублей. Часть из них направлена на проведение совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. Предусмотрено также финансирование на поддержку учреждений по адаптивной физической культуре и спорту, предоставление субсидий юридическим лицам и частным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при обеспечении спортом инвалидов.

Почти 2,8 миллиона рублей из федерального бюджета предусмотрели на поддержку краевого центра адаптивного спорта – на приобретение инвентаря для занятий бадминтоном и настольным теннисом, спортивных тренажеров, кресел-колясок, спортивных костюмов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]