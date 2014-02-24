Бассейн спорткомплекса «Олимпиец» открывается для всех желающих

Плавательный бассейн спорткомплекса «Олимпиец» открывается для любителей плавания в понедельник, 23 ноября. Все желающие могут приобрести абонементы на одноразовое или многоразовое посещение в учебно-спортивном центре «Олимпиец» во Владивостоке по улице Батарейной, 2, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, с сентября в бассейне спорткомплекса могли заниматься только спортсмены-пловцы. Теперь выйти на дорожки смогут все желающие – сеансы плавания будут проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.

«В спортивном учреждении действует масочный режим и проводится обязательная термометрия. Посетителям желательно приходить не менее чем за 15 минут до начала сеанса. При первом посещении бассейна необходимо предоставить справку от врача с заключением об отсутствии противопоказаний», – уточнили специалисты.

Подробную информацию о том, как записаться в бассейн, можно получить у администратора спорткомплекса по телефону: 8 (423) 240-09-66.

Отметим, время вынужденного простоя в спорткомплексе «Олимпиец» было использовано для проведения капитального ремонта системы вентиляции воздуха в помещении бассейна. На реализацию данного мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» из краевого бюджета направили более 29 миллионов рублей.

Новое энергоэффективное оборудование осуществляет забор воздуха с улицы, подогревает, очищает и подает его в помещение через специальные фильтры, а после воздух снова выводится на улицу. Система вентиляции работает полностью в автоматическом режиме. В бассейне также появились новые комплекты разделительных дорожек. Современное оборудование с яркими волногасителями создает дополнительный комфорт при занятиях на воде.

Кроме того, после капитального ремонта открылась обновленная лестница центрального входа в спорткомплекс. На лестничном марше уложены гранитные противоскользящие ступени, устойчивые к перепадам влажности и температуры, установлены перила из нержавеющей стали. На входе в спорткомплекс работает современная система освещения.

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться специальным лифтом, установленным по региональной программе «Доступная среда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]