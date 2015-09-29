На акватории порта было обнаружено условное нефтяное пятно, в ликвидации которого участвовали аварийно-спасательные формирования и ремонтные службы. За ходом учений на территории компании «Транснефть – Порт Козьмино» наблюдала Елена Штылина.

Штаб по ликвидации ЧС проводит срочное совещание: удар стихии в Бухте Козьмино привел к аварийному разливу нефти объемом в 1500 кубических метров. А это - площадь более 100 квадратных метров. По замыслу учебной операции нефтяное пятно нужно срочно локализовать, не допустив его дальнейшего распространения. Зависит это от слаженной работы формирований и служб компании «Транснефть – Порт Козьмино».

Пока специалисты уточняют причины и масштабы аварии к месту ее ликвидации спешат суда со спецтехникой. Не смотря на штормовой ветер и волну около двух метров в учениях задействованы сразу 9 плавстредств и нефтесборные системы. К слову, атмосферные циклоны в Тихом океане - не редко обладают разрушительной силой. Поэтому «Надежность и безопасность» - девиз крупнейшей на Дальнем Востоке компании по перевалке нефти.

Елена Штылина, корреспондент: - "Учения по ликвидации условно-аварийных разливов нефти в Козьмино проводят регулярно и как можно наблюдать они максимально приближены к реальности. Сложные погодные условия, сильный ветер и волна осложняют работу спасателям, но как говорится: тяжело в учении — легко в бою!"

Пятно нефти, обозначенное специальными имитаторами окружают боновым заграждением. Искусственный барьер, длиной около 300 метров, выстраивают буксиры. В это время включаются противопожарные системы и накрывают водной завесой территорию возможного возгорания. Затем за дело берется нефтесборная техника. Водно-нефтяную эмульсию с поверхности моря принимает на борт «Титан» - сборщик льяльных вод.

Роман Власенко, заместитель главного инженера, начальник Управления безопасности труда и производственного контроля ООО «Транснефть – Порт Козьмино»: - "Учитывая погодные условия: штормовое предупреждение сегодня, подразделения, которые были задействованы в локализации и ликвидации аварийного розлива нефти показали очень высокую подготовленность. Даже в этих условиях они выполнили весь объем, который предусмотрен и утвержден программой".

Всего на готовность к ЧС, в порту Козьмино, прошли проверку более 100 человек. В их числе сотрудники пожарной части и эколого — аналитической лаборатории. Вновь они показали высокую прочность портовых ворот России в страны АТР!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]