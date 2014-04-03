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Школьники Владивостока учатся создавать роботов и готовятся сдавать экзамены на права. Видеорепортаж Виктории Сарада.

Школьники Владивостока учатся создавать роботов и готовятся сдавать экзамены на права категории «С». Причем, среди желающих управлять тяжёлой техникой много девочек. С работой учреждений дополнительного образования на Шошина и Магнитоогорской ознакомился глава Владивостока Олег Гуменюк и наш корреспондент Виктория Сарада.

2 года в запасе, чтобы обуздать самый тяжелый транспорт. В свои 16 лет воспитанники «Смены» - это учреждение дополнительного образования — после обычных уроков снова спешат за парты, чтобы уже к 18-ти  получить право  управлять всеми категориями транспорта.

Среди желающих сесть за руль всё больше девчонок. Здесь они не просто правила учат, но и техническое оснащение российских большегрузов изучают. А вот мальчишек, тех, что помладше, привлекает робототехника.

Робототехника сейчас — одно из самых популярных увлечений молодежи. Приморские подростки всё чаще интересуются машиностроением и созданием виртуальной реальности. Интерес подкрепляет и администрация города. Сейчас во Владивостоке в учреждениях дополнительного образования  22 тысячи ребят занимаются  бесплатно.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: - "Мы видим, что педагоги, которые здесь занимаются — живут этим учреждением, они живут для этого учреждения и самое главное, они живут для детей."

Каждый центр дополнительного образования предлагает юным владивостокцам самую разнообразную тематику занятий. Дети могут освоить тонкости изобразительного искусства, примерить на себя роль медика и даже познакомиться с профессией автомеханник.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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