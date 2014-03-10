Отстоять свои права сегодня может далеко не каждый. Особенно, если имеешь дело с серьезным оппонентом. В этом случае поддержку готовы оказать специалисты Центра по защите прав граждан. Так, в августе этого года профессионалы помогли жительнице Владивостока вернуть потраченные «в никуда» денежные средства.

«И всё это вы получаете совершенно бесплатно!» - фраза, которая за много лет кого-то обанкротила, а кого-то вогнала в миллионные кредиты. Именно с нее начинается «охота» за потенциальным покупателем. Совершенно ненужные вещи недобросовестные «торговые представители» в итоге продают за цену, превышающую себестоимость, в сотни раз.

Алексей Козицкий, лидер партии «Справедливая Россия» в Приморском крае: - «Продавцы очень высокой квалификации, которые обладают определенными навыками — навыками нейролингвистического программирования. Они приходят к пенсионерам, к самым незащищенным слоям населения, и «впаривают», «втюхивают» то, что, по сути, людям не надо».

Именно в такую ситуацию и попала жительница краевой столицы, пожелавшая остаться неизвестной. В марте 2019 г. торговый представитель заключил с ней договор купли-продажди. Тогда женщине «навязали» вибромассажную накидку, подушку, одеяло, ручной массажер и пылесос. Всё это за 118000 рублей. Не задумываясь, женщина оплатила всю сумму сразу. Вот только товар не соответствовал заявленному.

Помощь в судебном разбирательстве оказал Центр по защите прав граждан, созданный партией «Справедливая Россия». Специалисты попытались мирно разобраться с продавцами и через суд вернуть деньги. Однако те отказались. Дело потерпевшая выиграла. Женщина вернула все потраченные деньги и получила компенсацию.

Василий Кошелев, региональный представитель «Центра защиты прав граждан», г. Владивосток: - «Выплату неустойки в размере 60000, выплаты компенсации морального вреда, которая составила 2500 и штраф в размере 50% от присужденной суммы. И тем самым мошенники, которые не отреагировали на наши законные требования должны нам выплатить вместо 118000, 271020 рублей».

В вопросах трудоустройства и увольнения, в спорах ЖКХ, при получении льгот уже много лет помогают в центрах по защите прав граждан. Они работают по всему Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]