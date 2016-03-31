Изменения в законе о защите прав потребителей коснутся миллионов граждан

Закон о защите прав потребителей нужно довести до современного уровня, в том числе необходимо увеличить срок возврата и обмена товаров, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявил член Экспертного совета по предпринимательству Молодёжного парламента при Госдуме Айбек Толешов на рабочей встрече Экспертного совета, пишет «Парламентская газета».

По его словам, действующий закон о защите прав потребителей был принят в 1992 году, в него вносились изменения, но ключевые моменты остались прежними.

«Частные компании сегодня защищают права потребителей лучше, чем сам закон. Предлагаю довести закон о защите прав потребителей до современного уровня — как это уже работает, но не закреплено законодательно», — сказал Толешов.

Член совета рассказал, что в рамках программы лояльности магазин или производитель могут бесплатно обменять товар в течение 30-100 дней. Также некоторые мировые производители электроники устанавливают в России гарантийные сроки не один год, а два и заменяют товар по первому требованию без лишних вопросов, отметил он.

«В России продавцы на Алиэкспрессе могут сегодня отправить новый товар или даже дают соразмерную скидку, если была заявлена претензия к качеству и дефект был доказан с помощью фото- или видеофиксации, причём в этом случае товар остаётся у покупателя. Для западного мира эта обычная практика», — подчеркнул политик.

Для потребительской электроники из перечня технически сложных товаров он предлагает установить срок возврата и обмена товара надлежащего качества 30 дней. Сейчас такого срока нет, пояснил парламентарий. «Срок возврата и обмена товара ненадлежащего качества предлагаю установить вместо 15 дней 180 дней, а гарантийный срок для потребительской электроники установить законодательно не менее 2 лет. И также создать преференции для производителей, которые дают пятилетний срок гарантии на свою продукцию», — заключил Толешов.

Участники заседания решили обсудить этот вопрос с производителями и представителями маркетплейсов и доработать предложенную инициативу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]