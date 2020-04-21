Гарантия на товар закончилась, как решить вопрос сервисного обслуживания в режиме самоизоляции

У вас заканчивается гарантия на товар, но надо соблюдать режим самоизоляции, а сервисы не работают? В таком случае действуют "гарантийные каникулы", сообщают «Вести:Приморье».

На время режима нерабочих дней отрасли, которые могли оказать услуги по ремонту, были заблокированы, а в некоторых регионах не работают и сегодня. Нынешняя ситуация относится к обстоятельствам, которые нельзя просчитать заранее, поэтому права потребителей, гарантия на товары у которых закончилась в этот срок, не должны быть нарушены, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин.

"Когда президент объявил начало нерабочих дней, только непрерывно действующие отрасли могли продолжать работать, а все остальные с этого числа должны были прекратить работу. Это касается, в частности, обслуживания населения, всевозможные ремонты и бытовые услуги. В последнем обращении президент сказал, что начинают работать строительные отрасли и промышленные предприятия. Все остальное на местах определят губернаторы. То есть дальше ситуация начинает делиться по регионам. Например, в Москве торговые предприятия бытового обслуживания населения не будут работать пока что до 31 мая", – сказал Алексей Егармин.

Закон о защите прав потребителя предусматривает в этом случае прибавление сроков гарантии.

"Права потребителя ущемлены быть не могут. Человек попал в обстоятельства, которые от него не зависят, и обязан выполнять требования органов власти. Требования закончатся, все заработает, и все сроки будут восстанавливаться. Соответственно все эти сроки нужно суммировать. Если у кого-то закончилась гарантия, спустя 5 дней после объявления нерабочих дней, то на это время продлевается гарантия после того, как нерабочие дни закончатся. Других расчетов здесь не предусмотрено", – пояснил Егармин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]