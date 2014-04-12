При пожаре главное спокойствие, дисциплина и сплоченность. С таким девизом прошла учебная проверка в одной из школ Владивостока.

Для 33-й школы это не просто учебная тревога, а важное мероприятие. В январе этого года в учреждении произошло возгорание, к счастью никто не пострадал, но ученики этот урок усвоили на отлично. Теперь в случае даже учебной проверки точно знаю, что делать.

Алла Гончарова, ученица СОШ №33 г. Владивостока: - «Не паниковать — это самое главное, так же оставлять вещи в классе , только взять куртку, чтобы не замерзнуть и выходить просто».

Екатерина Бенза, преподаватель и организатор ОБЖ, ответственная за ГО и ЧС в СОШ №33: - «Тренировка была по пожарной безопасности, а в частности пожар на первом этаже. Умение сориентироваться и умение быстро эвакуироваться вместе с детьми и преподавателями».

В учреждении - более тысячи учеников, только в первой смене было 427 школьников.

Сегодня вся школа оборудована пожарными кнопками, специальными указателями и открытыми запасными выходами. На каждом этаже по несколько порошковых огнетушителей, которыми в случаи пожара могут воспользоваться специально-обученные ученики одиннадцатых классов.

В ближайшее время такие учебно-пожарные проверки по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка пройдут во всех школах и детских садах города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]