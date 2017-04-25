ERIN с альбомом "Космос" на "Радио России" в программе "Ледокол"
ERIN - это известный московский музыкант, саундпродюсер, автор песен. Жители Владивостока помнят его по концертам с Олегом Чубыкиным, включая, выступления в студии "Радио России. Приморье". Многие называют его российским Эдом Шираном.
27-го сентября 2019-го года он запустил во вселенную свой дебютный альбом «Космос». Релиз содержит десять песен.
Слушаем альбом в 107-ом рейсе «Ледокола» на «Радио России. Приморье».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
07.11.2017 Седьмой обзорный выпуск программы «Ледокол»
-
29.03.2019 Рэпер F-Tyle в программе «Ледокол»
-
05.05.2017 «Ледокол»: третий обзорный выпуск
-
25.04.2017 26 апреля группа «mescheryakova» даст концерт в прямом эфире «Радио России. Приморье». Начало в 18:10
-
10.07.2017 «Ледокол»: пятый обзорный выпуск
-
15.08.2017 «Ледокол»: шестой обзорный выпуск
Добавить комментарий