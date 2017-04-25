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ERIN с альбомом "Космос" на "Радио России" в программе "Ледокол"

ERIN с альбомом "Космос" на "Радио России" в программе "Ледокол"

ERIN - это известный московский музыкант, саундпродюсер, автор песен. Жители Владивостока помнят его по концертам с Олегом Чубыкиным, включая, выступления в студии "Радио России. Приморье". Многие называют его российским Эдом Шираном.

27-го сентября 2019-го года он запустил во вселенную свой дебютный альбом «Космос». Релиз содержит десять песен.

 

Слушаем альбом в 107-ом рейсе «Ледокола» на «Радио России. Приморье».

https://vk.com/erinsongwriter

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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