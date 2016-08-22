В новую жизнь с новой квартирой! Ключи от собственного жилья сегодня получили четыре юные жительницы Владивостока. Девушки относятся к категории «Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей». Квартиры им приобрели городские власти на средства, выделенные из краевого бюджета.

Верится и не верится одновременно! В такой счастливый момент переполняют эмоции! Ведь получить собственную квартиру в столь молодом возрасте — мечта, ставшая реальностью. Ключи «в новую жизнь» в торжественной обстановке вручает глава Владивостока Олег Гуменюк.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: - "Очень тяжело было купить эти квартиры и привести их в соответствие, чтобы ребята заходили в эти квартиры и могли там жить, там проведен ремонт. Вдвойне приятно было вручить ключи девушкам, среди них — будущие мамы, у которых теперь есть все условия для создания семьи".

Марина Перцева вот уже 10 месяцев, как стала мамой. Скоро ее малышу исполнится годик, поэтому переезд в дом рядом с детским садом ее особенно радует!

Марина Перцева, жительница Владивостока: - "Я стою на очереди с 2007 года, вышла из детского дома и получила квартиру в 20 лет. Ремонт хороший, рядом садик, школа, мне все очень понравилось".

К Новоселью в поселке Трудовое готовится и Рина Колонина. Признается, что спит и видит свою солнечную квартиру, которую мечтает обустроить по-своему!

Рина Колонина, жительница Владивостока: - "Мне понравилась квартира в поселке Трудовое. Она солнечная, в оживленном районе"!

На правах полноправных хозяев они открывают двери своего дома. Светлые, теплые квартиры с балконом, кухней и всеми удобствами.

Магазины, детские учреждения и поликлиники – совсем рядом. Ремонт и условия для комфортной жизни Олег Гуменюк оценивал лично. Полномочия по преобретению жилья для детей-сирот этом году передали муниципалитетам края и власти Владивостока уже приобрели 27 квартир. Ключи от 21 из них уже вручены. На эти цели из краевого бюджета было выделено около 100 миллионов рублей.

Программа по обеспечению жильем этой категории граждан — продолжится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]