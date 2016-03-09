Академический театр имени Горького открывает новый, 87-ый сезон. Летом приморские артисты впервые съездили на гастроли в Армению, а затем в рамках культурного обмена - в Южную Корею. Три недели выступали в крае - жители глубинки не скупились на аплодисменты. О ближайших премьерах и далеко идущих планах — в репортаже Оксаны Данилюк.

Под музыку джазовых 20-х открывается новый сезон театра имени Горького. Репетицию ведет Тина Кронис, режиссер и хореограф из Лос-Анджелеса. «Драматический фокстрот» - определили жанр спектакля по роману Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Константин Суворин, артист Приморского академического театра им.Горького, исполнитель роли Гэтсби: - "Это роль — американская мечта. Как человек быстро поднялся, любил девушку,... и... все поставил на кон ради нее и все так же быстро потерял."

Для Джея Гэтсби красавица Дейзи — принцесса, которая вышла замуж не за того принца. Он пытается вернуть ее, но словно подросток, не отличает мечту от реальности. Любовь и ревность, юмор и трагедия… Новая постановка захватила артистов.

Наталья Овчинникова, актриса Приморского академического театра им.Горького: - "С нами замечательная американская команда, и Тина — режиссер просто замечательный. Поэтому нам не так трудно было, мы с первых репетиций погрузились и в то время, и в эту страну."

История «великого Гэтсби» на самом деле интернациональная. Американский роман, написанный от первого лица, сценарист Ричард Алгер переделал в пьесу, понятную всем.

Тина Кронис, режиссер-постановщик, хореограф (США): - "Мы работаем только с классикой - адаптируем ее для современного зрителя. Это всегда текст, написанный заново. Русский театр мы считаем одним из лучших в мире, поработать с российскими актерами - для нас большая честь."

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического театра им.Горького, народный артистр РФ: - "Я собрал сегодня команду, с которой мы работали 30-40 лет назад. Но плотность театра, крепость театра — это единение тех, кто пришел, и тех, кто это создавал."

В преддверии нового сезона артисты исколесили весь край, выступали в городах и в воинских частях. Успели съездить в Корею — показали спектакль «Иванов» по Чехову, который идет в Горьковке уже 24 года. А в Хабаровске, на Первом фестивале дальневосточных театров представили свою «Анну Каренину».

Марина Волкова, актриса Приморского академического театра им.Горького: - "Присутствие критиков из Петербурга, Москвы тоже откладывало свой отпечаток, но тем не менее, как только ты выходишь на сцену, чувствуешь зал, все волнения уходят. Очень хорошо принимают зрители!"

В декабре театр имени Горького снова едет на гастроли в Москву. В планах - совместный проект с театром «Современник». В марте обещают «Мастера и Маргариту». К победному маю — спектакли о войне и ее песнях. А пока — фокстрот! «Великий Гэтсби» на главной приморской сцене 5 и 6 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]