Пигмент морской губки, полученный учеными ДВФУ, поможет в лечение рака

Пигмент морской губки разработали химики Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ШЕН ДВФУ). Соединения из морской губки обладают уникальными цитотоксическими и антибактериальными свойствами. Статья об этом опубликована в Marine Drugs.

Исследование проводилось учеными Дальневосточного отделения Российской академии наук и университетской клиники Гамбург-Эппендорф. Специалисты выяснили, что соединение 14-бромретикулатин, которое было получено ранее, способно селективно воздействовать на бактерии, а именно на синегнойную палочку, которая устойчива ко многим видам антибиотиков.

В ДВФУ отмечают, вещество потенциально можно использовать для избирательного лечения злокачественных опухолей без негативного воздействия на здоровые клетки организма.

«Важно, что за счет модификации структуры родоначального алкалоида нам удалось добиться проявления различных механизмов его действия при многократно отличающихся концентрациях. Это открывает перспективы создания на основе фаскаплизина новых противоопухолевых препаратов с избирательным действием. У современных противораковых лекарств это важнейшее свойство выраженно недостаточно, что определяет их высокую токсичность для организма в целом. Препараты следующего поколения не будут так радикально ухудшать качество жизни пациентов», — отметил один из авторов исследования, доцент кафедры органической химии ШЕН ДВФУ Максим Жидков.

Однако, Максим Жидков подчеркнул, что говорить про создание нового лекарства еще рано. На основе полученных результатов учёные планируют синтезировать новую серию производных фаскаплизина и провести испытание их действия на мышах. Результаты последующих экспериментов покажут, насколько близко исследователи подошли к созданию эффективного препарата.

Отметим, фаскаплизин впервые был выделен из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 году и с тех пор интенсивно изучается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]