Сбербанк реализовал сервис по быстрому возврату НДС для клиентов госсектора

Электронные сервисы банка расширяют сферы бизнеса и географию клиентов. Впервые на Дальнем Востоке банковскую гарантию с электронным документооборотом от Сбербанка получила государственная компания из Приморья, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка. Предприятие относится к нефтегазовой сфере, и возвращение средств в оборот для неё принципиально из-за колебаний конъюнктуры мирового рынка.

Так, услуга по предоставлению банковской гарантии от Сбербанка позволяет компаниям-экспортёрам, работающим с госзакупками и тендерами, в два-три раза ускорить процесс возмещения из бюджета НДС и акцизов.

Банк реализовал полный электронный документооборот между клиентом, банком, налоговой службой и казначейством, проводит легализацию электронной банковской гарантии и унификацию формата для ФНС.

Это позволяет провести возврат денег в оборот клиента за 7 дней, причём без посещения налоговых органов.

«В нынешней экономической ситуации клиентам важен быстрый оборот средств, и Сбербанк помогает в этом. Благодаря банковской гарантии клиент не только экономит время, получает финансовые преимущества, но и сейчас может сберечь себя, не посещая государственные органы», - подчеркнул управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Всю документацию как клиенту, так и инспекции банк готовит и передаёт в электронном виде. Без этой услуги срок возмещения НДС согласно налоговому кодексу достигал 72 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]