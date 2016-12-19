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«Ростелеком» подготовил Владивостоку цифровой подарок ко Дню города

«Ростелеком» подготовил Владивостоку цифровой подарок ко Дню города

К празднованию 160-летия города Владивостока «Ростелеком» разработал мобильное приложение «Владивосток2020», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком». Игра с элементами дополненной реальности бесплатно доступна в AppleStore и GooglePlay.

В приложении пользователи могут пройти интерактивный квест, сделать фотографии с трехмерными моделями достопримечательностей Владивостока прямо у себя дома, поучаствовать в исторической викторине и получить приз. Подарок – промо-код на бесплатный доступ к пакету «Трансформер» видеосервиса Wink на 30 дней. Победители получат коллекцию из 5 000 популярных фильмов и 227 телеканалов. Промо-код необходимо активировать до 30 июля 2020 года.

«Поздравляем жителей Владивостока со 160-летием со дня основания города. В этом году мы подготовили жителям и гостям приморской столицы цифровой подарок — мобильное приложение «Владивосток2020». С его помощью юбилей любимого города можно «виртуально» отпраздновать из любой точки мира», — сказала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

При разработке приложения использовалась технология дополненной реальности AR (augmented reality), с помощью которой происходит «дополнение» существующего пространства интерактивным слоем цифровой визуальной информации в режиме реального времени. Так, находясь у себя в квартире, пользователь может сфотографироваться с Токаревским маяком, мостом через бухту Золотой Рог и ростральной колонной.

Скачивайте приложение:

Погрузитесь в дополненную реальность и получайте новые впечатления!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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