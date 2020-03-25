Предпринимателям Дальнего Востока рассказали, как экономить на больничных и связи, а также чем выгодна оплата по QR

Состоялась третья встреча участников проекта «Школа экономии» для бизнеса, организатором которого является Дальневосточный Сбербанк. Бесплатный онлайн-проект представляет собой серию образовательных вебинаров, которые будут полезны как начинающим, так и опытным предпринимателям, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

В этот раз предпринимателям рассказали о возможностях телемедицины. Сервис телемедицины может стать важным дополнением к социальному пакету работников и предоставит доступ к качественной медицинской помощи при незначительных затратах. Сервис СберЗдоровье, созданный на основе медицинского сервиса DocDoc, – это крупнейший сервис телемедицины и записи к врачам в России, входящий в экосистему Сбербанка. С его помощью можно связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом либо по записи с врачами более 20 направлений, расшифровать анализы и исследования, провести первичную оценку состояния здоровья, получить рекомендации по лечению или обращению к нужному врачу. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник.

Руководитель проектов компании СберЗдоровье Александр Фадеев рассказал о том, как телемедицина поможет бизнесу. Использование такого сервиса повысит лояльность сотрудников и производительность труда в компании, поможет сократить время отсутствия персонала на рабочем месте. Кроме того, этот сервис значительно дешевле годового пакета ДМС.

Тема вызвала живой интерес у предпринимателей. Самые активные участники дискуссии получили призы – сертификаты на услуги Сберздоровья.

Директор по продажам компании Сбербанк-Телеком Анатолий Струков рассказал участникам встречи о том, как оптимизировать расходы на корпоративную мобильную связь. В этом может помочь виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка. Сегодня опертор работает на территории пяти регионов обслуживания Дальневосточного Сбербанка: в Приморском крае, Камчатском крае, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Магаданской области. СберМобайл последовательно реализует стратегию инновационного подхода к формированию и предложению клиентам современных цифровых возможностей: полностью безбумажные процессы подключения и обслуживания, комплексные услуги за счет использования передовых технологий и платформ. Сегодня компания обладает современными коммуникационными платформами по передаче сообщений, голосового и видеотрафика, а также предоставляет клиентам решения в области автотелематики, интернета вещей (Internet of Things) и других коммуникационных сервисов. Для малого бизнеса СберМобайл предлагает выгодные тарифы, безопасность и отсутствие несанкционированных списаний (подписки и контентные услуги), а также выделенную круглосуточную линию обслуживания с мгновенным соединением с оператором.

Третьей темой вебинара стала оплата по QR-коду. Такой сервис является альтернативой традиционному эквайрингу, который не всегда удобен малому бизнесу из-за затрат на оборудование, арендной платы, затрат на чековую ленту и тд. Оплата по QR-коду позволяет принимать платежи по банковским картам без использования какого-либо банковского оборудования и подключения к электросети. Покупателю достаточно иметь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или «Тинькофф» на телефоне. Как отметила начальник отдела продаж продуктов канала управления «Безналичные решения» отделения Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Маргарита Третьяк, сервис позволяет проводить быстрые бесконтактные платежи и благодаря отсутствию платы за обслуживание — экономить при небольшом обороте. Комиссия по QR ниже, чем за пользование эквайрингом – от 0,6 %. Кроме того, для владельцев онлайн-касс «Эвоторе» сервис доступен по умолчанию — настраивать ничего не нужно. «Эвотор» автоматически выводит на экран ваш QR и одновременно включает камеру для сканирования QR покупателя, чтобы клиент мог выбрать — считать ваш код или создать свой. Также сервис будет удобен интернет-магазинам и другому бизнесу – он встраивается по API на сайт, в приложение или любое кассовое ПО.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте «Школы экономии».

24 сентября состоится выступление известного российского маркетолога Игоря Манна с абсолютно новой темой «Маркетинг в помощь», завершающее цикл вебинаров «Школы экономии». Видеозапись лекции будет доступна онлайн на протяжении 24 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]