Предпринимателям Дальнего Востока расскажут о новых возможностях проверки контрагентов и преимуществах аутсорсинга

Уже завтра, 10 сентября состоится вторая встреча участников проекта «Школа экономии» для бизнеса, организатором которого является Дальневосточный Сбербанк. Бесплатный онлайн-проект представляет собой серию образовательных вебинаров, которые будут полезны как начинающим, так и опытным предпринимателям, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу банка.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте «Школы экономии».

Трансляция состоится 10 сентября в 16:00 (по владивостокскому времени).

Тема первого вебинара - «Менеджеры об этом не расскажут. Сервис проверки контрагентов». В текущих экономических условиях для бизнеса особенно важно иметь уверенность в партнёрах и контрагентах: это позволяет предупредить финансовые и репутационные риски компании. О том, как проверить благонадежность потенциального делового партнёра и обезопасить свой бизнес от рисков неоплат, как обмениваться юридически важными документами, а также какие возможности предоставляет «Электронная подпись», расскажет руководитель проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» ПАО Сбербанк Даниил Цветков.

Второй вебинар будет посвящен преимуществам аутсорсинга. Передача каких-либо процессов на аутсорсинг, то есть передача процесса другой компании, специализирующейся на выполнении данного вида услуг, может помочь существенно сэкономить. Расходы компаний на данные функции могут снижаться за счёт более эффективного управления процессами и технологиями на стороне провайдера. О том, какие процессы можно отдать на аутсорсинг и сэкономить, расскажет Татьяна Красильникова — руководитель филиала «СберРешения» в Новосибирске.

В ходе вебинаров можно будет задать вопросы спикерам и рассказать о своих кейсах.

Темами встречи 17 сентября станут «Телемедицина для клиентов и сотрудников. Экономим на больничных» и «Оплата по QR — просто, удобно и выгодно». Завершит серию вебинаров выступление известного российского маркетолога Игоря Манна на тему «Маркетинг в помощь», которое состоится 24 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]