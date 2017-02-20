Первые 100 японских автомобилей без ГЛОНАСС оформили в Приморье

Более 100 физических лиц воспользовавшись услугами компании «Прим-Брокер», уже получили электронные паспорта транспортных средств без установки устройства ЭРА-ГЛОНАСС в порядке, утвержденном распоряжением Правительства № 3180-р от 02.12.2020 г. Все машины прошли таможенное оформление, и дальневосточники уже пользуются своим имуществом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примброкер.

На получение всех необходимых для оформления документов понадобилось всего два дня. Как рассказывают представители компании «Прим-Брокер» всё оказалось не так уж сложно. Для прохождения всех необходимых этапов необходимо заранее зарегистрироваться на портале Системы Электронных Паспортов (https://elpts.ru/) и корректно ввести персональные данные. В дополнение к ранее направленной инструкции по регистрации, компания подготовила видео – ролик, подробно описывающий процесс регистрации, вы его можете просмотреть, перейдя по ссылке.

При этом специалисты компании «Прим-Брокер» подчеркивают, что физические лица приняв решение о приобретении автомобиля должны заранее посетить МФЦ для регистрации личного кабинета. Вторым важным шагом будет тщательное планирование процедуры приобретения автомобиля и получение первичных консультаций.

«Сейчас многие компании предлагают услуги по покупке, перевозке, и помощи в оформлении автомобилей. Однако необходимо знать подводные камни. Прежде всего, нужно знать, что в настоящее время лицо везущее битый или утопленный автомобиль, не получит СБКТС в короткие сроки. Гражданам придется вначале ремонтировать автомобиль и только потом предъявлять его в специализированные лаборатории для осмотра на основании результатов которого и будет принято решение о выдаче СБКТС. Также это касается и автомобилей «утопленников», но практика показывает, что часто эти автомобили имеют серьезные скрытые дефекты и поэтому их дальнейшая эксплуатация может обернуться серьезными неприятностями», - рассказывают представители компании «Прим-Брокер».

Еще одним важнейшим нюансом при приобретении автомобиля, является его транспортировка морским путем. Эксперты советуют в зимний период перевозить автомобиль в специализированном закрытом пароме. Это позволит избежать попадания морской воды на кузов и механизмы автомашины. Поэтому при этом при обращении в компанию, необходимо запрашивать информацию о том, на каком транспорте будет перевозиться купленная машина и при необходимости настаивать, чтобы фирма выбирала перевозчика, имеющего специализированный флот».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]