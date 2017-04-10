Таможня выступила с важным заявлением об оформлении подержанных иномарок

Прекращение моратория на "ЭРА-ГЛОННАСС" не отразилось на работе таможни. Оформление транспортных средств ведется в штатном порядке, - сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

Ранее сообщалось, что лаборатории во Владивостоке перестали выдавать СБКТС на импортные автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС. Лаборатории ссылаются на то, что срок действия временного порядка, который позволял физическим лицам регистрировать импортный автомобиль без УВЭОС, истек, а новый, несмотря на все обещания, так никто и не подписал. На складах временного хранения начинается новый коллапс.

Между тем пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная утверждает, что все таможенные операции совершаются в сроки, установленные статьей 119 таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Критичного накопления транспортных средств в зонах таможенного контроля нет. Сейчас на временном хранении в регионе деятельности таможенного поста Морской порт Владивосток находится 2 838 машин, на Первомайском таможенном посту 662 машины. На площадках есть свободные места для размещения. На Владивостокском автотранспортном терминале еще 1000 свободных мест.

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заверил, что мораторий на кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС", скорее всего, будет продлен.

С начала 2019 года сотрудники Владивостокской таможни оформили 69 437 автомобилей, ввезенных на территорию России физическими лицами. Это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам исполняющего обязанности начальника таможенного поста Морской порт Владивосток Олега Усова, только с начала 4 квартала на таможенном посту Морской порт Владивосток было зарегистрировано 13349 пассажирских таможенных деклараций на автомобили, из них выпущено 12368 деклараций. На сегодняшний день в работе находится 981 автомобиль.

На Первомайском таможенном посту зарегистрировано 1 725 пассажирских таможенных деклараций на автомобили, выпущено – 1622, в работе – 103.

Для оформления автомобиля физическому лицу необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи в том числе и утилизационный сбор. При предоставлении всех необходимых документов с момента регистрации пассажирской таможенной декларации, автомобиль выпускается в течение 4 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]