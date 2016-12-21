Лаборатории во Владивостоке перестали выдавать СБКТС на импортные автомобили без ЭРА-ГЛОНАСС

Сертификационные лаборатории перестали выдавать СБКТС на автомобили, которые не оснащены модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Лаборатории ссылаются на то, что срок действия временного порядка, который позволял физическим лицам регистрировать импортный автомобиль без УВЭОС, истек, а новый, несмотря на все обещания, так никто и не подписал. На складах временного хранения начинается новый коллапс, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Срок действия временного порядка ввоза подержанных автомобилей для жителей Дальнего Востока истек 21 ноября 2019 года. Сегодня ни одна сертификационная лаборатория не выдает СБКТС для автомобилей, не оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС.

«Действие порядка исчислялось с 21 ноября, первым пунктом указано, что он действует год с момента подписания, – говорит сотрудник одной из лабораторий. – Мы звонили на прошлой неделе в Москву, чтобы узнать, будет ли подписан новый документ – нам сказали, что он вроде бы есть, но до сих пор не подписан. Автомобилей во Владивостоке много, как давно не было. Раз в две недели приходит большой пароход, на котором как минимум 1000 машин. Плюс мелкие суда. В этом году не было даже сезонного падения спроса. Склады уже не справляются, некоторые выдавали машины круглосуточно, чтобы освободить площади. Открыли даже те склады, которые давно не работали, везде стоят машины. Сейчас мы столкнемся с ситуацией, когда люди просто перестанут их забирать, надеясь, что порядок вот-вот примут и что кнопку ставить не надо».

То же самое сказали и в лаборатории «ВладТрек» – пока все замерли в ожидании, СБКТС без ЭРА-ГЛОНАСС получить нельзя.

Ставки СВХ тоже значительно повысились. Если раньше бесплатное хранение автомобиля было 10 дней, то сейчас только семь. Оплата последующих дней тоже значительно выросла – вместо 100 рублей в день стало 300. Затем 600 рублей, затем 900 рублей в день. При том, что объемы поступления автомобилей крайне велики, только за хранение может выйти около 20 000 рублей плюсом к стоимости машины.

Участники рынка связывают задержку с подписанием нового порядка с неким лобби. Кнопок сейчас в городе много, поставить их не проблема. И, разумеется, компании, делающие на этом бизнес, терять рынок не хотят. Тем не менее жители Дальнего Востока ждут обещанного продления, о котором говорил, в том числе, и Юрий Трутнев. Намерение продлить порядок правительство также подтвердило депутату Госдумы от КПРФ Алексею Корниенко.

Напомним, проблемы с кнопками ЭРА-ГЛОНАСС начались в Приморье с 2017 года, когда поправки к техрегламенту вступили в силу. Несколько месяцев таможня, Минпромторг и краевые власти не знали, что делать, а приморцы не могли забрать свои машины и получить ПТС. Люди выходили на митинги, жаловались в ФАС, пытаясь убедить чиновников, что ЭРА-ГЛОНАСС им не нужна и работать, как положено, не будет. Модули поступали в край партиями по несколько сотен, а требовались тысячи. Спекулянты продавали кнопки по ценам в два-три раза выше официальных. Установленные даже в аккредитованных центрах модули не срабатывали, операторы не могли определить положение автомобиля на трассе и вызвать помощь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]