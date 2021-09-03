Виталий Мутко назвал основные условия повышения доступности жилья на Дальнем Востоке

Снижение административных барьеров для застройщиков, рост объемов вовлечения земли под строительство, развитие арендного фонда, в том числе для льготных категорий граждан – то, что повлияет на рост предложения на рынке и позволит сделать жилье доступным. Об этом на панельной сессии «Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?» в рамках ВЭФ-2021 заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По словам Виталия Мутко, это основные задачи, которые необходимо решить ДОМ.РФ для развития строительства жилья в ДФО. Обеспеченность жильем в регионе на 10% ниже, чем в среднем по стране, где этот показатель составляет 24,2 кв. м на человека. При этом ввод жилья здесь почти в два раза меньше среднероссийского уровня и составляет 0,31 кв. м. на человека. В целом по округу строится 51 тыс. квартир, что недостаточно для удовлетворения спроса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «ДОМ.РФ».

«”Дальневосточная ипотека” стала драйвером активизации жилищного строительства в регионе. Благодаря этой мере поддержки с 2019 года свои жилищные условия улучшили более 24 тыс. семей. В 2021 году введено в эксплуатацию уже 987 тыс. кв. м жилья – на 80% больше, чем в прошлом году. Но самый главный механизм, который мы предложили, это передача земли застройщикам в аренду за часть квартир от построенного жилья. Так называемые аукционы “за долю”. Этот инструмент был впервые апробирован на Дальнем Востоке и сегодня успешно масштабируется по всей стране», - рассказал Виталий Мутко.

Важность этого механизма отметил и заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его мнению, это более выгодный для застройщиков инструмент, чем традиционные аукционы на повышение и экспериментальные торги в «голландском формате», на понижение ставки.

«Сегодня есть очень правильный механизм, который апробирован на территории Владивостока – это аукционы “за долю”, которые проводит ДОМ.РФ. С его помощью можно участвовать в регулировании стоимости квадратного метра. Застройщик, которому субсидируют налоги, сети, строительство социальной инфраструктуры должен продавать в рынок какую-то часть для отдельных категорий граждан не по рыночной цене. Эти издержки должны фиксироваться не на аукционе, а в дальнейших отношениях», - подчеркнул он.

Еще одним инструментом ДОМ.РФ по повышению доступности жилья на Дальнем Востоке является создание арендных проектов. В ходе сессии Виталий Мутко обозначил планы госкомпании по строительству арендных домов в ДФО. Для развития этого рынка необходимо субсидирование регионами арендной ставки для льготных категорий граждан по примеру воронежского проекта ДОМ.РФ, где четверть квартир сдаются по ставке 20% рыночной.

«У нас очень высокий стандарт, позволяющий действительно улучшать качество жизни людей. Это современные, технологичные дома с консьержем, мебелью, техникой – всем необходимым для жизни. Но, чтобы человек мог себе позволить проживать в арендном доме, нужно, чтобы он платил не более 35%, а лучше 27% от дохода. Поэтому надо освободить арендные проекты от налога на имущество, поделиться прибылью с людьми», - подчеркнул глава ДОМ.РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]