Владивосток и Приморье: Синоптик уточнил, каким будет удар стихии

В Приморском крае почти везде будет скользко и опасно для движения. Только вот на юге осадки основные пройдут в смешанной фазе, то есть более жидкой. Но позже дождь почти везде перейдёт в снег, особенно это произойдёт 20 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Маглипогода.

То есть утром 20 ноября на дорогах будет очень скользко! Будьте бдительны!

Уточнение для Владивостока и южных населенных пунктов. Во Владивостоке будет сильный или даже штормовой северный ветер, а температура будет держаться около 0 градусов, поэтому возможны любые осадки, на дорогах будет скользко.

Ветер будет добавлять эффект холода, тем более город открыт для ветров. Поэтому в столице Приморья дождь может переходить в снег и в ледяной дождь и так далее. Короче лучше не выезжать в эти дни, дабы избежать аварий.

А вот например в других южных местах, особенно закрытых от северных ветров сопками, будет теплее и там соответственно осадки будет более в жидкой фазе, это например Находка, Преображение и Валентин, также Посьет. Но и тут стоит ждать любые осадки. Особенно если вы собираетесь ехать куда-либо. Естественно вы встретите и снег и гололёд. То есть, например, в самом Преображении будет идти снег с дождем или дождь днем 19 ноября, а чуть дальше от моря может столько снега выпасть, тем более дальше нужно двигаться через перевал.

Ну а на перевалах снега будет очень много, имейте это ввиду. В любом случае нужно готовиться к опасной погоде по штормовому и к очень скольким дорогам, даже на юге края.

Тем более в ночь на 20 ноября и днем 20 ноября ожидается понижение температуры, осадки ослабеют но перейдут в снег.

Естественно, на дорогах утром и днем 20 ноября будет коллапс. Ну а на севере и местами в центральных районах края ждём много и очень много снега, обрыв проводом и снежные заносы. На дорогах местами снежные заносы.

На перевалах ожидается выпадение очень большого количества снега. Будьте готовы к снегопаду в дороге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru