Пенсии военных вырастут: Законопроект приняли во втором чтении
Норму об увеличении учитываемого при исчислении пенсии военнослужащих денежного довольствия планируют приостановить ещё на один год. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 17 ноября, сообщают «Вести:Приморье».
При этом пенсии вырастут на 3,7 процента за счёт повышения довольствия на размер инфляции, сообщают в Правительстве, пишет «Парламентская газета».
Если закон примут, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии граждан, проходивших военную или приравненную к ней службу, с 1 января 2021 года будет составлять 73,68 процента от размера указанного денежного довольствия. Это правило будет действовать до 1 января 2022 года.
Документ пролонгирует приостановление действия нормы, по которой с 1 января 2012 года при исчислении пенсии учитывалось довольствие в размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013 года должно ежегодно увеличиваться на два процента до достижения 100-процентного размера.
Вместе с тем в проекте бюджета России на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов заложено повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, на прогнозный уровень инфляции — 3,7 процента с 1 октября 2021 года, пояснили в Правительстве. В итоге пенсия людям, проходившим военную и приравненную к ней службу, увеличится на 3,7 процента.
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