Военная прокуратура разъясняет о получении пенсии по случаю потери кормильца

В России отдельное внимание уделяется выплатам, которые положены вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов военной службы. Эти люди заслуженно получают пенсии, сообщают «Вести:Приморье».

Военная прокуратура Владивостокского гарнизона дает разъяснения категории граждан, которым положены выплаты пенсий по случаю потери кормильца с применением повышающего коэффициента, ссылаясь на закон РФ.

«Закон Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее – Закон) в качестве одного из вида пенсий предусматривает пенсию по случаю потери кормильца.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего, состоявшие на его иждивении. При этом размер указанной пенсии зависит от размера денежного довольствия военнослужащих.

В соответствии с п. «г» ст. 45 Закона участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий предусмотрено повышение пенсии на 32 процента.

Поскольку пенсия по случаю потери кормильца указана в ст. 45 Закона, то вдовы ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов военной службы также имеют право на повышение размера указанной пенсии.

Вместе с тем, нередко военные комиссариаты необоснованно отказывают в установлении вдовам участников Великой Отечественной войны и ветеранов военной службы повышения размера пенсии по случаю потери кормильца.

При указанных обстоятельствах в случае отказа в установлении повышенной пенсии граждане вправе обратиться в военную прокуратуру Владивостокского гарнизона для защиты своих прав», отметил заместитель военного прокурора Владивостокского гарнизона майор юстиции Виталий Храпейчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]