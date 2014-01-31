Новости Общество Экономика

Сегодня, 14:11
 

Увеличение пенсий военным «заморожено»

Увеличение пенсий военным «заморожено»

Фото: истра.рф

Владимир Путин «заморозил» до 01 января 2021 года ежегодное увеличение на два процента размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Соответствующий закон Президент России подписал 2 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на интернет-портал  правовой информации.

Настоящий Федеральный закон № 381 ФЗ вступает в силу с 01 января 2020 года.

Отметим, закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, предусматривает пересмотр военных пенсий с увеличением денежного довольствия с 1 января 2013 года. Таким образом, размер денежного пособия, который учитывается при начислении пенсии, с 54 процентов в 2012 году должен постепенно достигнуть 100 процентов. Действие этой нормы было приостановлено в 2015 году. Сейчас размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, находится на уровне 73,68 процента.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести