Увеличение пенсий военным «заморожено»
Владимир Путин «заморозил» до 01 января 2021 года ежегодное увеличение на два процента размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Соответствующий закон Президент России подписал 2 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Настоящий Федеральный закон № 381 ФЗ вступает в силу с 01 января 2020 года.
Отметим, закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, предусматривает пересмотр военных пенсий с увеличением денежного довольствия с 1 января 2013 года. Таким образом, размер денежного пособия, который учитывается при начислении пенсии, с 54 процентов в 2012 году должен постепенно достигнуть 100 процентов. Действие этой нормы было приостановлено в 2015 году. Сейчас размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, находится на уровне 73,68 процента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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